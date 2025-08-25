Стало відомо, які моделі автобусів найчастіше купують українці

Впродовж липня українські перевізники придбали 514 нових та вживаних автобусів. Це на 20,9%, ніж в червні, але на 17,2% менше відносно липня 2024 року.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

За окремими підсегментами порівняльна динаміка торгів автобусами наступна:

Внутрішні перепродажі: +16,7% (порівняно з червнем), −34,2% (порівняно з липнем 2024-го);

Імпорт вживаних: +11,4%, +52,9%;

Імпорт нових: +190,0%, −21,6%;

Вироблені в Україні: +24,1%, +200,0%.

Як йдеться в дослідженні, більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 335 шт., що склало 65,2% від загальної кількості. З-за кордону привезли 15,2% вживаних автобусів, або 78 шт.

Також минулого місяця вперше зареєстрували 101 новий автобус: 72 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (14%), решта 29 шт. (5,6%) прибули із-за кордону.

Згідно з дослідженням, лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 88 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.

На другому місці VDL Ambassador з результатом 30 машин. На третій позиції Богдан А-092.

У липні в підсегменті імпортованих вживаних першість теж отримали автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (23 шт.).

Друге місце посіли голландські автобуси VDL Ambassador, таких прибуло 10 шт. Третя сходинка дісталася машинам на базі Volkswagen Crafter (5 шт.), стільки ж прибуло автобусів на базі Renault Master.

Першість у підсегменті нових машин для пасажирських перевезень отримав Богдан/Ataman A-092 з підсумком 26 перших реєстрацій. Другий у цьому заліку ЗАЗ А08 з підсумком 24 проданих машини. Третє місце дісталося автобусам Isuzu Citiport з 20 реєстраціями.

Нагадаємо:

У червні українські перевізники придбали 425 нових та вживаних автобусів. Це на 28,1% менше, ніж в травні, та на 29,6% менше відносно червня 2024 року.