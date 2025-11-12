Аналітики озвучили, які авто за типом пального найпопулярніші серед українців

Уподобання українців суттєво відрізняються залежно від того, на якому ринку купується автомобіль.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Зокрема, на ринку внутрішніх перепродажів домінують автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові авто займають понад 42% ринку. Найбільше зростання у жовтні продемонстрував дизель.

Водночас частка електромобілів, які тут переважно представлені старішими моделями, дещо скоротилася.

Як зазначають аналітики, сегмент імпорту вживаних авто залишається головним каналом надходження електромобілів в Україну. Їхня частка в жовтні знову зросла, наблизившись до 30% від усього імпорту.

Бензинові авто, які переважно везуть зі США та Європи, все ще утримують першість, хоча їхні частки поступово зменшуються.

За словами експертів, ринок нових авто демонструє найбільшу волатильність та орієнтацію на сучасні технології. У жовтні частка електромобілів та бензинових авто суттєво скоротилася.

Натомість відбувся несподіваний сплеск попиту на дизельні авто (+3,3%) та стабільне зростання популярності гібридів, які займають вже понад 20% ринку.

Нагадаємо:

З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.