Від Rolls-Royce до "Москвича": які авто найчастіше дарують українці

У третьому кварталі 2025 року українці офіційно подарували один одному 9686 легкових автомобілів.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

"Ринок "подарованих" авто — це, скоріше, сімейна справа, де ключі від улюбленої, хоч і не нової, машини переходять з рук у руки. Середній вік такого подарунка — 11 років", – зазначають аналітики.

Згідно з дослідженням, беззаперечний лідер серед марок подарованих авто — Volkswagen (1053 шт.), за ним крокує BMW (895 шт.). Далі у списку щільно йде перевірена часом трійка: Toyota (747), Audi (703) та Mercedes-Benz (609).

Щодо моделей, то рейтинг виглядає так:

1. Volkswagen Passat (263 шт.);

2. Skoda Octavia (243 шт.);

3. Toyota Camry (188 шт.).

У списку також міцно закріпилися баварці BMW 5 Series та X5, народний Volkswagen Golfта представницька Audi A6, зазначають експерти.

Крім того, за третій квартал до статистики потрапили 6 щасливих власників Bentley, 9 — Maserati, та по 2 — Rolls-Royce і Aston Martin.

"Та найцікавіший екземпляр у нашому списку — це подарунок з минулого. Зелений АЗЛК 402 1958 року випуску. Є підозра, що такий автомобіль простіше подарувати, ніж продати", – підкреслили аналітики.

Вони зазначають, що дарували не лише легкові авто. За три місяці українці передали у добрі руки 1014 вантажівок, дві сотні мотоциклів і навіть 85 автобусів.

Нагадаємо:

З січня по серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року.