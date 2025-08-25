АРМА готує до передачі в управління активи корпорації "Юнігран", якою володів росіянин

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало попередні ринкові консультації щодо арештованих активів корпорації "Юнігран".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Ідеться про активи таких підприємств:

ТОВ "Юні Сервіс";

ТОВ "Коростенська видобувна компанія";

ТОВ "Малинська видобувна компанія";

ТОВ "Юні Люкс";

ТОВ "Юні Стоун Плент".

Як зазначає АРМА, ці компанії володіють в Україні низкою гранітних карʼєрів, а також промисловими спорудами. Підприємства мають замкнутий цикл виробництва – від видобутку граніту до виготовлення готової продукції. Інвестиційної привабливості корпорації "Юнігран" додає наявність чинного спецдозволу на видобуток граніту.

АРМА запрошує зацікавлених суб’єктів ринку надати комерційні пропозиції щодо управління майном корпорації "Юнігран". За підсумками ринкових консультацій буде сформовано чіткі критерії та кваліфікаційні вимоги до потенційних управителів.

Після успішного завершення ринкових консультацій АРМА оголосить відкриті торги з відбору управителя активами корпорації "Юнігран".

Нагадаємо:

Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.

Як повідомила поліція, попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини. Заводи їх переробляти, а прибутки надходити за кордон, зокрема і до Російської Федерації.

За даними ЕП, йдеться про компанію "Юнігран". І у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.