Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Лише кросовери: в Україні 10 популярних моделей сформували 30% нових автівок

Віктор Волокіта — 3 вересня, 11:35
Лише кросовери: в Україні 10 популярних моделей сформували 30% нових автівок
Getty Images

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

В десятку найпопулярніших авто потрапили лише кросовери. Очолив рейтинг RENAULT Duster.

Топ-10 нових легковиків місяця:

  1. RENAULT Duster - 486 од.;
  2. BYD Song Plus - 361 од.;
  3. TOYOTA RAV-4 - 299 од.;
  4. HYUNDAI Tucson - 251 од.;
  5. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.;
  6. HONDA eNS1 - 202 од.;
  7. TOYOTA Land Cruiser Prado - 175 од.;
  8. BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
  9. TOYOTA Yaris Cross - 148 од.;
  10. VOLKSWAGEN Touareg - 143 од.

Нагадаємо:

В Україну за пів року було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше, ніж роком раніше.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

Лише кросовери: в Україні 10 популярних моделей сформували 30% нових автівок
В Україні за пів року зріс імпорт нових електромобілів: 91% завозять з Китаю
В Україні впав попит на дизельні автівки: найпопулярніші моделі липня

Останні новини