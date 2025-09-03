Лише кросовери: в Україні 10 популярних моделей сформували 30% нових автівок
Getty Images
У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
В десятку найпопулярніших авто потрапили лише кросовери. Очолив рейтинг RENAULT Duster.
Топ-10 нових легковиків місяця:
- RENAULT Duster - 486 од.;
- BYD Song Plus - 361 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 299 од.;
- HYUNDAI Tucson - 251 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.;
- HONDA eNS1 - 202 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 175 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
- TOYOTA Yaris Cross - 148 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 143 од.
Нагадаємо:
В Україну за пів року було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше, ніж роком раніше.