Лише кросовери: в Україні 10 популярних моделей сформували 30% нових автівок

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

В десятку найпопулярніших авто потрапили лише кросовери. Очолив рейтинг RENAULT Duster.

Топ-10 нових легковиків місяця:

RENAULT Duster - 486 од.; BYD Song Plus - 361 од.; TOYOTA RAV-4 - 299 од.; HYUNDAI Tucson - 251 од.; VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.; HONDA eNS1 - 202 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado - 175 од.; BYD Sea Lion 07 - 155 од.; TOYOTA Yaris Cross - 148 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 143 од.

Нагадаємо:

В Україну за пів року було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше, ніж роком раніше.