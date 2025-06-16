Україна зможе постачати насіння буряка, соняшника, ріпака та сої до ЄС

Україна зможе постачати насіння буряка, соняшника, ріпака та сої на ринок Європейського Союзу.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що Рада Євросоюзу ухвалила рішення про визнання еквівалентності української системи сертифікації насіння буряка, соняшнику, ріпака та сої вимогам законодавства ЄС.

"Це означає, що насіння вищезазначених культур, вироблене та сертифіковане в Україні, відповідає стандартам ЄС та може експортуватися на ринок Євросоюзу. Визнання еквівалентності підтверджує, що національні процедури України забезпечують ті самі гарантії щодо характеристик насіння, правил експертизи, ідентифікації та контролю, що й вимоги ЄС", – підкреслили в Мінагро.

Рішення набуде чинності через 20 днів після його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС.

У відомстві нагадали, що у 2020 році ЄС визнав еквівалентність української системи сертифікації насіння зернових культур (Рішення № 2020/1544 від 21 жовтня 2020 року). Це дозволило експортувати до країн ЄС насіння пшениці, тритикале, вівса, ячменю, рису, жита, кукурудзи та сорго, вироблене в Україні.

Нагадаємо:

У 2024 році експорт насіння кукурудзи з України до Євросоюзу зріс порівняно з 2021 роком у понад 30 разів і сягнув рекордного показника у 115 млн дол.

Протягом останніх п’яти років Україна у шість разів збільшила експорт насіння сільськогосподарських культур, зокрема зернових та олійних, водночас зменшила обсяги їх імпорту.