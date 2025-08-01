На железнодорожной станции Жмеринка произошла авария: детали

На железнодорожной станции Жмеринка сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Компания информирует, чтопострадавших в результате происшествия нет. Комиссия по расследованию аварии уже выехала на место происшествия.

По информации УЗ,по состоянию на сейчас авария не влияет на движение пассажирских поездов.

Напомним:

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в Ворохту на август.