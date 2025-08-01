На железнодорожной станции Жмеринка произошла авария: детали
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На железнодорожной станции Жмеринка сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, который выехал навстречу электропоезду.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Компания информирует, чтопострадавших в результате происшествия нет. Комиссия по расследованию аварии уже выехала на место происшествия.
По информации УЗ,по состоянию на сейчас авария не влияет на движение пассажирских поездов.
Напомним:
"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в Ворохту на август.