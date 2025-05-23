Попри війну – попереду планети всієї: Україна очолила рейтинг інтернет-стабільності

Україна другий рік поспіль посіла перше місце у світі за показником стабільності фіксованого інтернету.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри з посиланням на дослідження Digital Quality of Life Index за 2024 рік.

Зазначається, що рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету.

"Україна посіла перше місце, завдяки розвитку xPON — технології, яка працює протягом 72 годин без світла і дає людям залишатися на звʼязку під час блекаутів", - йдеться у повідомленні відомства.

За останні кілька років Україна стала лідером за кількістю під’єднань до xРОN, пише Мінцифри. Ще у 2021 році технологією користувалися 30% українців, на цей рік в урядовців є план покриття у 65%.

"Росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета — покрити технологією кожен населений пункт", - додали у пресслужбі.

Для порівняння, Росія за стабільністю фіксованого інтернету перебуває на 9 місці у світі.

Крім того, Україна посіла 56 місце за швидкістю фіксованого інтернету та 98 за швидкістю мобільного інтернету.

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