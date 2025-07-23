Як заробити на фліпінгу нерухомості

Інвестиції у квадратні метри можуть бути прибутковими навіть під час війни.

Фліпінг нерухомості – це спосіб заробити ще до того, як будинок здадуть в експлуатацію. Купуєш на старті – продаєш на піку. Це одна з найшвидших і найприбутковіших стратегій на ринку, особливо у сфері дохідної нерухомості. В Україні ця модель чудово працює, якщо зробити ставку на вигідну локацію, сильного девелопера та проєкт з потенціалом зростання.

Чому фліпінг вигідний

Головна перевага – швидка капіталізація. Якщо обрати вдалий проєкт, то за два роки можна отримати прибуток 10-30%, а іноді й більше. Інвестор купує нерухомість за першою ціною та перепродає дорожче на етапі будівництва. Це динамічна капіталізація, яка може принести значно більший дохід за короткий термін, ніж органічна, коли об’єкт введений в експлуатацію і щороку додає 3-5%.

Особливо перспективний фліпінг у сегменті бізнес-нерухомості, адже вона має найбільший попит у середнього класу в Україні. Люди охочіше купують нерухомість у цьому сегменті, ніж елітні об’єкти, адже на них легше знайти покупця.

Як правильно спланувати фліпінг

Перший крок – вибір девелопера. Надійний забудовник той, у кого нема проблемних або недобудованих проєктів, хто має якісну комунікацію та прозорі умови інвестування. Добре, якщо девелопер може показати реалізовані об’єкти та приклади фліпінгу, щоб інвестор розумів рівень виконання робіт і формат співпраці.

Другий крок – вибір етапу входу. Найкращий момент для купівлі – старт продажів або навіть передпродажна стадія, коли будівництво ще не почалося. Інвестор бере на себе найбільший ризик саме на цьому етапі, адже багато залежить від реалізації проєкту, репутації девелопера та ринкових умов.

Водночас це точка з найвищим потенціалом прибутковості. Чим раніше інвестор заходить, тим нижча ціна за квадратний метр, а отже, тим більший може бути дохід у фіналі завдяки капіталізації активу або перепродажу на піку попиту.

Третій крок – оцінити локацію. Захід країни зараз у фокусі уваги, оскільки там збільшується кількість нових проєктів. Проте ціни там можуть досягти певного плато, як це сталося у Львові. А от Вінниця, Хмельницький та Одеса досі цікаві для інвестування, оскільки мають хороший потенціал подальшого зростання.

Як мінімізувати ризики фліпінгу

Один з головних ризиків – недобросовісний девелопер. Якщо в нього є заморожені проєкти або проблеми з дозвільною документацією, це може призвести до фінансових втрат. Щоб цього уникнути, потрібно уважно перевіряти репутацію забудовника, читати відгуки та аналізувати попередні об’єкти.

Інший ризик – обрання невдалої локації. Вона має бути привабливою не лише з інвестиційної точки зору, а й з погляду комфорту. Для більшості людей гарна локація – це місце поблизу столиці чи великого міста з хорошим під’їздом.

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Ще одним ризиком є зовнішні чинники. Інвестори, які купують нерухомість у регіонах з високими воєнними ризиками, можуть зіткнутися з відсутністю покупців або втратою вартості об’єкта. Тому краще обирати безпечніші регіони або розглядати варіанти інвестування за кордоном.

Також потрібно враховувати юридичні нюанси. Важливо уважно читати договір, особливо пункт про передавання прав. Деякі девелопери встановлюють приховані платежі або ускладнюють процедуру перепродажу. Краще заздалегідь уточнити умови та переконатися, що немає обмежень на фліпінг.

Основні помилки початківців

Найпоширеніша помилка – емоційний вибір і відсутність аналізу. Нерухомість – це про естетику, атмосферу і комфорт, але коли мова йде про інвестування, то цього недостатньо. Часто рішення ухвалюють, бо "вразив дизайн", але не аналізуються досвід забудовника, стан документів, наявність платоспроможного попиту.

Також помилкою може бути пізній вхід у проєкт. Якщо купувати нерухомість на етапі оздоблення або після введення в експлуатацію, то фліпінг втрачає сенс. Так, ризики будуть мінімальними, але і прибуток буде значно нижчим.

Фліпінг в умовах кризи

Багато хто вважає, що в умовах економічної нестабільності інвестувати в нерухомість ризиковано. Насправді ж нерухомість – це ліквідний актив, який не знецінюється, а навпаки – зберігає капітал. Вона дорожчає навіть під час кризи, адже люди шукають способи зберегти кошти від інфляції.

Міжнародний досвід свідчить: у кризові періоди виграють ті, хто інвестують, поки ринок просідає, а фіксують прибуток на етапі зростання. Цей принцип працює і в Україні. Після початку великої війни ринок змінився, зокрема, зросла кількість проєктів у форматі кондоготелів. Зараз цей сегмент активно розвивається.

Інвестори почали шукати нові, гнучкіші моделі прибуткової нерухомості, що поєднують сервіс готелів з власністю на апартаменти.

Заразі інвестиції в нерухомість – це не обов’язково про очікування ідеального моменту під час кризи. Навпаки – у перспективних регіонах ціни вже ростуть і цей тренд посилиться після стабілізації. Для багатьох інвесторів найкращий момент – діяти зараз, поки є доступ до цікавих пропозицій і можливість зайти на старті.

Фліпінг – це реальна можливість заробити на нерухомості, якщо правильно підходити до вибору об’єкта та стратегічно планувати інвестиції. Головне – аналізувати ринок, не діяти емоційно та співпрацювати лише з перевіреними забудовниками. Тоді ваші інвестиції будуть не лише прибутковими, а й безпечними.