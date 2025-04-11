"Найінтенсивніші за 10 років квітневі заморозки": які наслідки від похолодання для агросектору України

Похолодання в квітні негативно вплине, перш за все, на плодові (абрикоси, ранні сорти вишні, сливи, персик) та на овочеві (наприклад, картопля), які вже почали висаджувати на півдні.

Про це розповіла в коментарі ЕП начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, дуже теплий березень спровокував активізацію цвітіння плодових.

"В південній Україні ці дерева вже не лише цвіли, а на них навіть утворювались зав’язі. Ці культури не витримують такої інтенсивності заморозків. Тому на Півдні врожай плодових буде мінімальним. На решті територій не можна сказати, що зовсім не буде врожаю, але він однозначно зменшиться", – сказала вона.

Адаменко зазначила, що якби березень був прохолоднішим, то не було б таких наслідків. Але оскільки цей місяць був історично теплим, відбулось передчасне накопичення ефективного тепла, тому почалось цвітіння плодових, винограду вже на початку квітня.

Проте, за словами агрометеоролога, на озимих зернових культурах не повинно бути масових пошкоджень внаслідок заморозків, але можлива затримка подальшого розвитку рослин.

"Тому що при температурі нижче нуля протягом 5-6 днів припиняються процеси росту, але вони відновляться при першому потеплінні. На подальший врожай це вплинути не повинно. Також похолодання та сніг призупинили весняну посівну", – розповіла Адаменко.

Вона повідомила, що цьогорічні квітневі заморозки тривалістю 4-6 днів відмічали на всій території України.

"Це були одні з найінтенсивніших і наймасовіших заморозків за 10 років. Похолодання в квітні було і в 2019, 2021 та 2023 роках, але вони були не такі тривалі та інтенсивні і зачепляли територію України частково", – підкреслила вона.

Як зазначила агрометеоролог, в цьому році чемпіоном з квітневого похолодання став Ужгород, де було -8 градусів вночі. На решті територій було від -3 до -7. В окремих частинах Одеської області було -2. Зараз, за її словами, південні області засипає снігом через "місцевий вихор циклону", але опади швидко розтануть.

"Від сьогоднішнього дня, 11 квітня, заморозки починають відступати починаючи із заходу", – повідомила Адаменко.

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