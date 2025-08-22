"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на День Незалежності
На День Незалежності України "Нова пошта" працюватиме у звичайному режимі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"24 серпня відділення працюватимуть у звичайному режимі. Плануйте свої відправлення та отримання посилок без змін у графіку", – йдеться в повідомленні.
Графік роботи відділень за посиланням: https://bit.ly/47G8UvW
Нагадаємо:
За перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% - до 1 млрд 195 млн грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24 млрд 571 млн грн.