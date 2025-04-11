"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Великдень
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"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на період Великодніх свят.
Про це йдеться на сайті компанії.
Зазначається, що графік роботи "Нової пошти" на Великодні свята буде таким:
- субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
- неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;
- понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.
Нагадаємо:
В березні компанія "Нова пошта" відкрила відділення у нідерландському місті Утрехт.