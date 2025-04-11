"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Великдень

"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на період Великодніх свят.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що графік роботи "Нової пошти" на Великодні свята буде таким:

- субота, 19 квітня, — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;

- неділя, 20 квітня, — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;

- понеділок, 21 квітня, — звичайний графік роботи.

Нагадаємо:

В березні компанія "Нова пошта" відкрила відділення у нідерландському місті Утрехт.