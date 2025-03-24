"Нова пошта" відкрила відділення в нідерландському Утрехті: деталі

Компанія "Нова пошта" відкрила відділення у нідерландському місті Утрехт.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що клієнти зможуть відправляти та отримувати документи і посилки вагою до 100 кг за адресою Overvliet, 2:

• з понеділка по пʼятницю з 09:00 до 20:00,

• в суботу з 09:00 до 18:00.

Термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів.

Нагадаємо:

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок в Україні й тепер їхня кількість — 37,2 тисячі.

На ринок Нідерландів "Нова пошта" вийшла в жовтні 2024-го.