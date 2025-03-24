"Нова пошта" відкрила відділення в нідерландському Утрехті: деталі
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Компанія "Нова пошта" відкрила відділення у нідерландському місті Утрехт.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що клієнти зможуть відправляти та отримувати документи і посилки вагою до 100 кг за адресою Overvliet, 2:
• з понеділка по пʼятницю з 09:00 до 20:00,
• в суботу з 09:00 до 18:00.
Термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів.
Нагадаємо:
У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок в Україні й тепер їхня кількість — 37,2 тисячі.
На ринок Нідерландів "Нова пошта" вийшла в жовтні 2024-го.