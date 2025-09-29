Доступність ліків: в Україні спростили правила продажу медпрепаратів у фельдшерських пунктах

В Україні спростили механізм реалізації ліків у фельдшерських пунктах та покращили доступ до лікарських засобів у віддалених населених пунктах.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Відтепер скасовано вимогу в Ліцензійних умовах щодо відпуску препаратів за застарілим мінімальним переліком, обов’язковим для ФАПів, що діяв із 2005 року.

Як зазначили у відомстві, постачання ліків у фельдшерсько-акушерські пункти буде визначатися не формальним переліком, а реальними потребами громади.

Поточний механізм передбачає, що аптека, яка має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, укладає договір із закладом охорони здоров’я (ФАПом, сільською чи дільничною лікарнею, амбулаторією).

Медпрацівники збирають замовлення від пацієнтів і передають їх в аптеку, яка привозить потрібні препарати у ФАП. Відповідно до умов договору, ФАП реалізує ці ліки жителям громади.

Повідомляється, що такі договори вже мають 755 фельдшерських пунктів та ФАПів, 590 сільських і дільничних лікарень та амбулаторій, а також 49 медичних пунктів.

Нагадаємо:

З 30 вересня програма "Доступні ліки" розширюється, відтепер вона містить 705 найменувань. З них 273 – повністю безоплатно для пацієнтів з е-рецептом, решта – з частковою доплатою.