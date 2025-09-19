Перелік "Доступних ліків" збільшиться до понад 700 найменувань

З 30 вересня програма "Доступні ліки" розширюється, відтепер вона містить 705 найменувань. З них 273 – повністю безоплатно для пацієнтів з е-рецептом, решта – з частковою доплатою.

Про це повідомляє Національна служби здоров'я України.

До розширеного переліку входять:

– 595 лікарських засобів;

– 38 препаратів інсуліну;

– 30 комбінованих лікарських засобів;

– 42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.

У цього переліку найбільшу кількість лікарських засобів має Метформін – 50.

Програма також охоплює нові групи пацієнтів та захворювань. До "Доступних ліків" додали 85 препаратів для лікування: – вагітних та породілей (3 найменування) – хвороб щитоподібної залози (6 найменувань) – глаукоми (8 найменувань) – дитячих хвороб (5 найменувань) – інших захворювань: 47 препаратів для серцево-судинних та цереброваскулярні захворювань, 1 — для хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, 2 — для цукрового діабету (пероральні гіпоглікемізуючі лікарські засоби), 10 — для розладів психіки та поведінки, епілепсія, 1 — хвороба Паркінсона та 2 — для метаболічних і аутоімунних захворювань.

В оновленому переліку з’явилося дев’ять нових лікарських засобів за такими МНН: Азитроміцин (краплі очні) - дитячі захворювання Індапамід (таблетки) - серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання Латанопрост (краплі очні) - глаукома Левотироксин (таблетки) - хвороби ендокринної системи Метилдопа (таблетки) - серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання Тимолол (краплі очні) - глаукома Торасемід (таблетки) - серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання Фолієва кислота (таблетки) - лікування вагітних та породілей Ципрофлоксацин (краплі очні та вушні) - дитячі захворювання