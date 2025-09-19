Перелік "Доступних ліків" збільшиться до понад 700 найменувань
Getty Images
З 30 вересня програма "Доступні ліки" розширюється, відтепер вона містить 705 найменувань. З них 273 – повністю безоплатно для пацієнтів з е-рецептом, решта – з частковою доплатою.
Про це повідомляє Національна служби здоров'я України.
До розширеного переліку входять:
– 595 лікарських засобів;
– 38 препаратів інсуліну;
– 30 комбінованих лікарських засобів;
– 42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.
У цього переліку найбільшу кількість лікарських засобів має Метформін – 50.
Програма також охоплює нові групи пацієнтів та захворювань. До "Доступних ліків" додали 85 препаратів для лікування:
– вагітних та породілей (3 найменування)
– хвороб щитоподібної залози (6 найменувань)
– глаукоми (8 найменувань)
– дитячих хвороб (5 найменувань)
– інших захворювань: 47 препаратів для серцево-судинних та цереброваскулярні захворювань, 1 — для хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, 2 — для цукрового діабету (пероральні гіпоглікемізуючі лікарські засоби), 10 — для розладів психіки та поведінки, епілепсія, 1 — хвороба Паркінсона та 2 — для метаболічних і аутоімунних захворювань.
В оновленому переліку з’явилося дев’ять нових лікарських засобів за такими МНН:
Азитроміцин (краплі очні) - дитячі захворювання
Індапамід (таблетки) - серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання
Латанопрост (краплі очні) - глаукома
Левотироксин (таблетки) - хвороби ендокринної системи
Метилдопа (таблетки) - серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання
Тимолол (краплі очні) - глаукома
Торасемід (таблетки) - серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання
Фолієва кислота (таблетки) - лікування вагітних та породілей
Ципрофлоксацин (краплі очні та вушні) - дитячі захворювання
Тож програма реімбурсації "Доступні ліки" відтепер охоплює такі напрями:
серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;
цукровий та нецукровий діабет, у тому числі інсуліни;
хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
розлади психіки та поведінки, епілепсія;
хвороба Паркінсона;
ліки для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді;
лікування болю та надання паліативної допомоги;
хвороби ендокринної системи;
метаболічні, аутоімунні та запальні захворювання;
глаукома;
мігрень;
захворювання у дітей;
вагітні та породіллі;
медичні вироби для вимірювання рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу.