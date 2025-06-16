Яхта Медведчука пішла на плановий ремонт – АРМА

Яхта "Royal Romance", яка належить Віктору Медведчуку, переходить до іншого порту для проходження обов’язкового технічного обслуговування.

Про це інформує Агентство з розшуку та менеджменту активів.

"У найближчий час судно буде переведено до порту м. Трогір (Хорватія) під охороною катера поліції та катера приватної охоронної компанії. Після завершення технічного огляду яхту буде повернуто на місце дислокації — військово-морську базу у місті Спліт", – говориться у повідомленні.

"Судно перебуває під арештом та в управлінні АРМА. Після повернення судна на базу Агентство звернеться до Офісу Генерального прокурора з ініціативою актуалізації процесу реалізації арештованого активу відповідно до чинного законодавства", – зазначає АРМА.

АРМА також нагадує, що зірвало спробу викрадення арештованого російського судна EMMAKRIS III та ініціювало поновлення заборони виходу в море для 9 інших російських суден.

"Усі арештовані морські судна, передані в управління АРМА — на контролі", – запевняє агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Хорватії ще в середині листопада 2022 року агенти ФБР провели обшук на яхті "Royal Romance" виданого Росії українського нардепа Віктора Медведчука, 92-метрове судно пришвартоване в Трогірі.

Лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти.

Аукціонний дім, який мав організовувати продаж арештованої яхти RoyalRomance, відмовився від підписання договору. АРМА зазначає, що це пов'язано зі "спротивом Медведчука".

АРМА повідомляло, що не може продати арештовану яхти Royal Romance Віктора Медведчука, бо суд у Хорватії скасував її арешт.

У червні 2024 року Вищий кримінальний суд Хорватії своїм рішенням повернув справу на розгляд до Окружного суду м. Спліт.

Згодом повідомлялося, що яхта екслідера партії "ОПЗЖ", обвинуваченого у держзраді, продовжує бути безстроково затриманою в рамках санкцій. Тоді Офіс відкинув заяви АРМА про те, що наразі агентство не змогло реалізувати арештовану в Хорватії яхту через відсутність обвинувального акту у кримінальному провадженні від Офісу генпрокурора.

Одержавши рішення національного та хорватського судів про конфіскацію яхти та її реалізацію, не агентство встигло за цей строк реалізувати цей актив, заявив Офіс генпрокурора.

Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.