Ворог поцілив у інфраструктуру на Полтавщині: що відомо

На Полтавщині росіяни поцілили у об'єкт інфраструктури, зайнявся склад.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

У Полтавському районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури.

"Займання охопило складську будівлю. Попередньо – без травмованих", – розповів начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння, попередила адміністрація.

Мешканцям рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

"Водночас прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб", – говориться у повідомленні.

Полтавська ОВА повідомила, що російський безпілотник влучив в один з об'єктів промисловості. Крім того, під ворожим прицілом опинилася енергетична інфраструктура регіону.

"За інформацією неофіційних моніторингових каналів, рух ворожих ударних безпілотників над територією Полтавського району фіксували вночі орієнтовно з 02:30 до 03:40. Повітряна тривога в області тривала кілька годин", – пише Інтернет-видання "Полтавщина".

Нагадаємо:

Внаслідок падіння уламків від російських ударів було пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишились 18 населених пунктів.