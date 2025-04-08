Росіяни знищили два відділення "Укрпошти" за два дні

Внаслідок ворожих обстрілів "Укрпошта" втратила два відділення за два дні.

Про це написав в Telegram гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, 6 квітня дроном було прицільно атаковано нове відділення контейнерного типу, яке встановили замість знищеного на Сумщині.

"Зараз ми активно розвиваємо цей проєкт модульних відділень разом із нашими іноземними партнерами — і це черговий доказ того, наскільки він потрібен. Ба більше, ми врахували негативний досвід, і нові відділення матимуть певний рівень захисту", – зазначив він.

Крім того, 7 квітня зранку ворог знищив відділення в Костянтинівці на Донеччині.

"А вже після обіду команда, прибравши уламки та пошкодження, поновила нашу роботу", – повідомив Смілянський.

Він зазначив, що в обох випадках не постраждали працівники та клієнти.

Нагадаємо:

4 березня "Укрпошта" призупинила прийняття посилок, що прямують до Костянтинівки, через загострення ситуації в Донецькій області.