Укрпошта тимчасово не приймає посилки до Костянтинівки: в якому режимі працюють відділення

Укрпошта призупинила прийняття посилок, що прямують до Костянтинівки, через загострення ситуації в Донецькій області.

Про це повідомляють в пресслужбі Укрпошти.

Водночас усі шість стаціонарних відділень у місті продовжують працювати в обмеженому режимі.

"Це рішення ми ухвалили спільно з головою ВЦА, щоб люди могли отримати пенсії, соцвиплати та відправити речі під час евакуації", – повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

У відділеннях продовжують видавати пенсії, приймати відправлення від тих, хто евакуюється, та надавати інші важливі послуги. Щоб уникнути черг, прийом нових посилок до міста тимчасово зупинили, але ті, що вже в дорозі, будуть доставлені.

Нагадаємо:

"Нова пошта" спростувала інформацію про те, що від 1 березня припиняє роботу відділень у Костянтинівці на Донеччині.