Вночі ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі у дев'яти областях України, є загиблий і шестеро поранених.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Цієї ночі росія била по залізниці, енергетиці, цивільних підприємствах та житлових будинках у дев'яти областях", – написав він у Телеграм.

За його даними, одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали.

Корецький повідомив, що на Дніпропетровщині росіяни вдарили по залізничних станціях у Кривому Розі та Кам'янському, також під ударом опинилися дві вугільні шахти. Пошкоджено тепловози.

На Вінниччині та Кіровоградщині атаковано електропідстанції, зокрема і ті, що забезпечують роботу залізниці.

"У Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині під ударом опинився звичайний бізнес: виробничі та складські приміщення", – розповів очільник уряду.

В Ізюмі на Харківщині внаслідок атаки дронів виникла пожежа в багатоквартирному будинку, постраждали п'ятеро людей.

На Одещині пошкоджено приватний будинок, на Сумщині — гуртожиток та житловий будинок.

Нагадаємо:

Від вечора 26 листопада російські окупанти атакували Україну 155 ударними БпЛА різних типів, а також дронами-імітаторами типу "Пародія"; 110 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання. Внаслідок російських атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Внаслідок атаки росіян в ніч на 27 листопада у Вінницькій області було пошкоджено енергетичний та залізничний інфраструктурні об'єкти.

Уночі 27 листопада російські війська завдали ударів по об'єктах енергетики та залізниці у Вінницькій області, по енергетиці та логістиці – у Житомирській та по критичній інфраструктурі – у Кіровоградській; відомо про 2 постраждалих.