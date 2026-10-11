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Росія має заплатити агрокомпанії 101 мільйон за знищений бізнес на Запоріжжі

Cергій Мельник — 11 жовтня, 10:39
Росія має заплатити агрокомпанії 101 мільйон за знищений бізнес на Запоріжжі
elevatorist.com

Господарський суд Запорізької області зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати ТОВ "Агро Альянс" 101,74 млн грн збитків і упущеної вигоди через втрату майна на тимчасово окупованій території.

Про це свідчить рішення суду.

"Агро Альянс" зареєстроване у селі Копані Запорізької області. Компанія вирощувала зернові, бобові та олійні культури, займалася оптовою торгівлею зерном тощо.

Згідно з матеріалами справи, на початку березня 2022 року російські військові зі зброєю проникли на територію підприємства, незаконно оселилися там і заволоділи його майном.

Компанія втратила доступ до майнового комплексу, рухомого майна та товарно-матеріальних цінностей, а також можливість вести господарську діяльність.

Згідно зі звітом оцінювача Нікітіна Н.М.:

  • 66,88 млн грн – збитки ТОВ "Агро Альянс";
  • 34,86 млн грн – вартість упущеної вигоди (неотриманого прибутку).

Суд визнав вимоги обґрунтованими та постановив стягнути всю суму з Російської Федерації в особі Генеральної прокуратури РФ.

ТОВ "Агро Альянс" створили у 2000 році. Серед його засновників – Володимир Дудка, який також є керівником компанії, Олег Романенко та Ніна Аршукова.

Нагадаємо:

Господарський суд Луганської області зобов'язав Російську Федерацію виплатити ТОВ "Торговий дім "Агрохім" 51,67 млн грн збитків через втрату майна у Сватовому Луганської області та Каховці Херсонської області.

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Росія має заплатити агрокомпанії 101 мільйон за знищений бізнес на Запоріжжі
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