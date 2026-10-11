Росія має заплатити агрокомпанії 101 мільйон за знищений бізнес на Запоріжжі
Господарський суд Запорізької області зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати ТОВ "Агро Альянс" 101,74 млн грн збитків і упущеної вигоди через втрату майна на тимчасово окупованій території.
Про це свідчить рішення суду.
"Агро Альянс" зареєстроване у селі Копані Запорізької області. Компанія вирощувала зернові, бобові та олійні культури, займалася оптовою торгівлею зерном тощо.
Згідно з матеріалами справи, на початку березня 2022 року російські військові зі зброєю проникли на територію підприємства, незаконно оселилися там і заволоділи його майном.
Компанія втратила доступ до майнового комплексу, рухомого майна та товарно-матеріальних цінностей, а також можливість вести господарську діяльність.
Згідно зі звітом оцінювача Нікітіна Н.М.:
- 66,88 млн грн – збитки ТОВ "Агро Альянс";
- 34,86 млн грн – вартість упущеної вигоди (неотриманого прибутку).
Суд визнав вимоги обґрунтованими та постановив стягнути всю суму з Російської Федерації в особі Генеральної прокуратури РФ.
ТОВ "Агро Альянс" створили у 2000 році. Серед його засновників – Володимир Дудка, який також є керівником компанії, Олег Романенко та Ніна Аршукова.
Нагадаємо:
Господарський суд Луганської області зобов'язав Російську Федерацію виплатити ТОВ "Торговий дім "Агрохім" 51,67 млн грн збитків через втрату майна у Сватовому Луганської області та Каховці Херсонської області.