Видобуток алмазів російської "Алроси" у 2024 році впав майже на 5%

Видобуток російського виробника алмазів "Алроса" цього року впав на 4,6% до 33 мільйонів каратів.

Про це пише Reuters.

"Алроса", найбільший у світі виробник алмазної сировини за обсягом, минулого місяця оголосила про плани призупинити частину виробництва в 2025 році і скоротити персонал, оскільки вона бореться з низькими світовими цінами.

Зазначається, що в 2023 році вона скоротила виробництво на 2,8% до 34,6 млн каратів.

Для "Алроси" глобальна галузева криза посилюється забороною на продаж російських алмазів до країн G7 та ЄС. В уряді регіону заявили, що, попри кризу, "Алроса" заплатить більше податків до бюджету регіону в 2025 році.

"Незважаючи на триваючу цінову кризу на світовому алмазному ринку і збереження санкційного тиску, фінансовий план компанії на 2025 рік передбачає збільшення відрахувань до бюджету республіки", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо:

У вересні поставки Росії в Індію, найбільший центр обробки в світі, впали на 96%, або майже у 25 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Росія два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину.