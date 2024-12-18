Видобуток алмазів російської "Алроси" у 2024 році впав майже на 5%
<Добыча российского производителя алмазов "Алроса" в этом году упала на 4,6% до 33 миллионов каратов.
Об этом пишет Reuters.
"Алроса", крупнейший в мире производитель алмазного сырья по объему, в прошлом месяце объявила о планах приостановить часть производства в 2025 году и сократить персонал, поскольку она борется с низкими мировыми ценами.
Отмечается, что в 2023 году она сократила производство на 2,8% до 34,6 млн каратов.
Для "Алросы" глобальный отраслевой кризис усугубляется запретом на продажу российских алмазов в страны G7 и ЕС. В правительстве региона заявили, что, несмотря на кризис, "Алроса" заплатит больше налогов в бюджет региона в 2025 году.
"Несмотря на продолжающийся ценовой кризис на мировом алмазном рынке и сохранение санкционного давления, финансовый план компании на 2025 год предусматривает увеличение отчислений в бюджет республики", - говорится в заявлении компании.
Напомним:
<В сентябре поставки России в Индию, крупнейший центр обработки в мире, упали на 96%, или почти в 25 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть.