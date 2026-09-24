НКРЕКП змінила умови розрахунків за електроенергію домашніх СЕС

НКРЕКП змінила механізм визначення ціни, за якою постачальники купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств із сонячними генеруючими установками.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Комісія змінила правила роздрібного ринку: для енергії, відпущеної в мережу вночі, ціна придбання визначатиметься як менше з двох значень — "зелений" тариф, встановлений для домогосподарства, або ціна на ринку "на добу наперед" у відповідну годину.

НКРЕКП затвердила зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії та Порядку продажу та обліку електричної енергії.

Правила уточнюють механізм визначення ціни, за якою постачальники універсальних послуг купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств із сонячними генеруючими установками.

Зокрема, для електроенергії, відпущеної в мережу з 23:00 до 04:00 у період з 1 квітня по 31 жовтня та з 21:00 до 06:00 у період з 1 листопада по 31 березня, ціна придбання визначатиметься як менше з двох значень — "зелений" тариф, встановлений для такого домогосподарства, або ціна на ринку "на добу наперед" у відповідну годину.

"Окремий порядок розрахунків для нічних годин враховує специфіку виробництва електроенергії сонячними установками та встановлює чіткий механізм визначення вартості електроенергії, відпущеної в мережу в цей період", – говориться у повідомленні.

Такий самий механізм застосовуватиметься, якщо обсяг електроенергії, відпущеної генеруючою установкою приватного домогосподарства, перевищує дозволений погодинний обсяг відповідно до її встановленої потужності.

Для обсягів електроенергії, відпущених сонячними установками приватних домогосподарств у визначені нічні години або понад дозволений погодинний обсяг, застосовуватиметься єдиний підхід до розрахунків — за нижчим із двох значень: "зеленим" тарифом або ціною РДН у відповідну годину.

Водночас зміни не передбачають загального зниження "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств і стосуються лише визначених обсягів відпуску електроенергії, зауважили у НКРЕКП.

Зміни стосуються виключно надлишків та відпуску енергії в темну пору доби.

Нагадаємо:

В Україні посилили захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.