Від початку року "Укрзалізниця" отримала 18 нових вагонів

Від початку року "Укрзалізниця" отримала вже 18 нових вагонів українського виробництва, шість з них курсують між Києвом, Ужгородом та Дніпром.

Про це повідомляє "Укрзалізниця"

"Нові пасажирські вагони поповнили склад поїзда №29/30 Київ — Ужгород. Зважаючи на нашу модель максимально інтенсивного використання рухомого складу, ці ж вагони сьогодні одразу вирушать у рейс №4/3 Ужгород — Дніпро", – говориться у повідомленні.

Нові пасажирські вагони, виготовлені в Україні, вже поповнили склад поїзда №29/30 Київ — Ужгород.

"Зважаючи на нашу модель максимально інтенсивного використання рухомого складу, ці ж вагони сьогодні одразу вирушать у рейс №4/3 Ужгород — Дніпро", – пояснили в "Укрзалізниці".

Сьогодні на напрямку Київ - Ужгород- Дніпро курсують уже шість нових вагонів.

В "Укрзалізниці" розповіли, що вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку.

Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.

Загалом від початку року "Укрзалізниця" отримала вже 18 нових пасажирських вагонів. "Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку року парк "Укрзалізниці" збільшився на 15 нових пасажирських вагонів, усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року.

До літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.