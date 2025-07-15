Верховная Рада разблокировала закон об АРМА

Верховная Рада Украины не поддержала постановление, которое на месяц заблокировало подписание закона о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

"Парламент не поддержал блокирующее постановление. Национальные интересы превыше всего", - написала она в Telegram.

Она напомнила, что 18 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении реформу АРМА, которая усиливает способность агентства и открывает путь к управлению корпоративными правами России и Беларуси и предусматривает возможность передачи арестованных активов на нужды украинских военных.

"Но после этого отдельная политическая сила заблокировала подписание закона - почти на месяц. Заблокировала возможность помощи военным и управления активами рф. Сегодня эта страница закрыта", - написала Дума.

По ее словам, агентство ждало этого решения два года и более пяти месяцев боролось за принятие этого закона, и теперь время запускать реформу.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в целом законопроект №12374-д по реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Законопроект предусматривает новые требования к главе АРМА, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами, контроль за передачей активов.

Также сообщалось, что программой Ukraine Facility на первый квартал 2025 года было предусмотрено выполнение Украиной таких "маяков", как увеличение штата Высшего антикоррупционного суда, реформа АРМА и реформа территориальной организации исполнительной власти. Центр экономической стратегии отметил, что из-за срыва реформ Украина может недополучить до 1,5 млрд евро помощи от ЕС.

"Цена" реформы АРМА - более 300 млн евро. Эти средства нужны государству для стабильного функционирования и социальных расходов", - отмечала также в колонке для ЭП народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.