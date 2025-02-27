Суд задовільнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів "Татнєфті" на користь держави

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстицій щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина".

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

На підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина", а саме:

- 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА»;

- 92,98 % частки в статутному капіталі ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ»;

- 88,97 % частки в статутному капіталі ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ».

Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей.

Зазначається, що "Татнєфть імені В.Д. Шашина" є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у Росії.

Нагадаємо:

В липні 2024 року Господарський суд Полтавської області призначив стягнути з ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" на користь відділу освіти Валківської міськради Харківської області заборгованість, пеню та штраф на півмільйона гривень.