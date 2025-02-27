Суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов "Татнефти" в пользу государства

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина".

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

На основании решения суда, в доход украинского государства взысканы корпоративные права компаний которыми напрямую владела ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина", а именно:

- 100% доли в уставном капитале ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА";

- 92,98 % доли в уставном капитале ООО "ХАРЬКОВ-КАПИТАЛ";

- 88,97 % доли в уставном капитале ООО "ПОЛТАВА-КАПИТАЛ".

Указанные компании владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей.

Отмечается, что "Татнефть имени В.Д. Шашина" является одним из крупнейших промышленных конгломератов в сфере добычи, переработки и реализации нефтепродуктов в России.

Напомним:

В июле 2024 года Хозяйственный суд Полтавской области назначил взыскать с ООО "Татнефть-АЗС-Украина" в пользу отдела образования Валковского горсовета Харьковской области задолженность, пеню и штраф на полмиллиона гривен.