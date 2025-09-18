Нові легковики в Україні: в яких регіонах їх купують найчастіше

У серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що наведені регіональні ринки забезпечили 61% серпневих продажів нових легковиків.

За місяць у столиці придбали – 2108 авто. На Київщині було зареєстровано – 733 од.

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 523 авто. В Одеській обл. – 394 од. На Харківщині – 368 од.

За даними Укравтопром, бестселером серпня на ринку нових авто Києва, Дніпропетровської та Харківської обл. був RENAULT Duster. На Київщині, першість у TOYOTA Yaris Cross. Мешканці Одещини частіше купували BYD Song Plus.

Нагадаємо:

У серпні українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% менше, ніж у серпні 2024 року, та на 7,2% більше, ніж в липні.