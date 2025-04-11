"Новая почта" предупредила о возможных задержках доставок в трех областях

"Новая почта" предупредила о возможных задержках доставок грузов в трех областях из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с непогодой и ограничением движения на дорогах в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях сегодня, 11.04, в этих регионах возможна задержка доставки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что предварительное время доставки посылок - до 20:00. О поступлении посылки в отделение проинформируют SMS-сообщением. Если вы заказывали адресную доставку - ожидайте звонка от курьера.

Напомним:

В Украине из-за сложных погодных условий обесточены несколько десятков населенных пунктов в нескольких областях.