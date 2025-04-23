В травні курсуватиме поїзд Чернівці – Львів: в які дати

Через високий попит "Укрзалізниця" продовжує курсування регіонального поїзда №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у травні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За інформацією УЗ, поїзд курсуватиме 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.

Графік руху:

Поїзд №802 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06, прибуття до Львова об 11:19.

Поїзд №801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33, прибуття до Чернівців о 22:07.

Квитки на поїзд будуть доступні за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

Напередодні Великодня "Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці на дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.