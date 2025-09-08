Боротьба з чергами: в "Укрпошті" з'явиться "Експрес-вікно"

"Укрпошта" запроваджує нову систему керування посилками у відділеннях - "Експрес-вікно" - для прискорення обслуговування отримувачів посилок та листів.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що пілотний проєкт "Експрес-вікно" з 8 вересня запрацював у більш ніж 1 500 міських відділеннях "Укрпошти".

"У межах боротьби з чергами ми створили Експрес-вікно. Воно буде позначене чорно-жовтим кольором. У ньому можна буде швидко отримати чи надіслати посилку, одержати лист, отримати післяплату", - йдеться в повідомленні.

За словами Смілянського, після впровадження нової системи керування посилками її отримання займатиме 30–45 секунд.

Додатково компанія надаватиме пакети для відправлення посилок безплатно в усіх відділеннях.

Нагадаємо:

Всі інші послуги - пенсії, платежі, відправка листів тощо – будуть надаватись в універсальному вікні.