В Україну хотіли ввезти каучук компанії з Ірану з офісом у Москві: БЕБ розповіло деталі

Детективи Бюро економічної безпеки арештували 43 тонни синтетичного каучуку, виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в Москві (Росія).

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи – вказали Туреччину як країну походження товару.

Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також компанії з Чехії.

"Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності.

Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану", – повідомило БЕБі.

Правоохоронці з’ясували, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку.

Її виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у Москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

Співробітники БЕБ вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися.