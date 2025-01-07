В Україні за рік зріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі 2024
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За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що це понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.
Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.
Далі йдуть: дизельні – 25%; електромобілі – 18%; авто з ГБО та гібриди – по 5%.
Лідером серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 12164 од.;
- RENAULT Megane - 9608 од.;
- SKODA Octavia - 8083 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 6570 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 5988 од.;
- NISSAN Leaf - 5511 од.;
- AUDI Q5 - 5316 од.;
- NISSAN Rogue - 4950 од.;
- TESLA Model 3 - 4639 од.;
- MAZDA CX5 - 3851 од.
Нагадаємо:
У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків.