В Україні за рік зріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі 2024

За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що це понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.

Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%.

Далі йдуть: дизельні – 25%; електромобілі – 18%; авто з ГБО та гібриди – по 5%.

Лідером серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 12164 од.; RENAULT Megane - 9608 од.; SKODA Octavia - 8083 од.; VOLKSWAGEN Passat - 6570 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 5988 од.; NISSAN Leaf - 5511 од.; AUDI Q5 - 5316 од.; NISSAN Rogue - 4950 од.; TESLA Model 3 - 4639 од.; MAZDA CX5 - 3851 од.

Нагадаємо:

У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків.