В Україні запрацювала система "Є-Бджільництво"

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про старт запуску першого етапу електронного сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин "Є-Бджільництво".

Про це повідомили в міністерстві.

"Цей сервіс допоможе бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення", - йдеться в повідомленні.

Завдяки новому сервісу аграрії отримають можливість вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин, подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки, обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги, вибрати період і земельні ділянки для запланованої обробки ЗЗР, інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками тощо.

Бджолярі у свою чергу зможуть інтегрувати ДАР із реєстром пасічників, встановити геопозиції пасіки, надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв, подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення, обрати тип вирощуваної культури та земельні ділянки під них.

Новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами. Наприклад, реєстрами пасік та пестицидів.

Нагадаємо:

В Україні 2024 року смертність бджіл на контрольованій території становила 20-25%, це значно вище за довоєнні показники.