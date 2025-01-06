В Україні померло до 25% бджіл у 2024 році: втрати бджільництва сягають 30%

В Україні 2024 року смертність бджіл на контрольованій території становила 20-25%, це значно вище за довоєнні показники.

Про це розповів директор Національного наукового центру "Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича" Володимир Постоєнко, передає "Інтерфакс-Україна".

Висока смертність пояснюється несприятливими погодними умовами навесні та влітку, які призвели до скорочення площ медоносних рослин.

"Дуже складним для бджолярів був 2024 рік через різку зміну клімату. У весняний період для розвитку бджолосімей дуже важлива біла акація. У період її цвітіння по всій Україні були заморозки. Мед з неї бджоли не отримали. Потім була проблема з важливим медоносом — соняшником.

Через посуху його врожай був низьким, він не виділяв нектару та розвитку бджолосімей не відбувалося. Це призвело до високої смертності бджіл, які в різних регіонах становили 15-20%, а іноді й 23-27%. У середньому по країні ця цифра була на рівні 20-25%", – розказав Постоєнко.

Раніше смертність бджіл в Україні пов'язувалась переважно з відсутністю інформації про проведення аграріями хімічних обробок полів. Проте держава запровадила низку законодавчих ініціатив, які суттєво покращили ситуацію з інформуванням бджолярів про хімобробки.

Директор Інституту бджільництва звернув увагу, що галузь немає достовірної статистики, оскільки лише 5% бджолярів ведуть промислове виробництво, інші 95% представлені домогосподарствами. Вони, своєю чергою, уникають сплати податків і відповідно звітність щодо їх діяльності є приблизною.

До війни, за неофіційною статистикою, в Україні налічувалося 3-3,5 млн бджолосімей. Крім того, неофіційна статистика каже, що пасіки, які були до війни на нинішній окупованій території, становлять близько 30% від загальної кількості пасік України до війни", — уточнив Постоєнко.

За даними Мінагрополітики, до повномасштабної війни в Україні станом на 1 січня 2022 року чисельність бджолосімей становила 2,6 млн. За два роки повномасштабної війни в Україні (2022-2023) чисельність бджолосімей скоротилася на 13,8% і склала 2,3 млн.

У п'ятірку кращих областей з бджільництва, станом на січень 2024 року, входили Хмельницька область, де мешкає 376 600 бджолосімей, Вінницька – 188 900, Кіровоградська – 149 900, Житомирська – 149 000, Івано-Франківська – 140 500.

"В результаті бойових дій російської федерації на території України сектор тваринництва, зокрема галузь бджільництва, зазнали руйнівних та деструктивних конфігурацій", – прокоментували агентству в Мінагрополітики.

Нагадаємо:

Із проханням до Європейської Комісії вжити захисних заходів щодо імпорту меду з України в Болгарію звернувся міністр сільського господарства та продовольства цієї країни Георгій Тахов на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, його прохання підтримав представник Румунії.