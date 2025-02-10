В Украине заработала система "Е-Пчеловодство"

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило о старте запуска первого этапа электронного сервиса заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений "Е-Пчеловодство".

Об этом сообщили в министерстве.

"Этот сервис поможет пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление", - говорится в сообщении.

Благодаря новому сервису аграрии получат возможность вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений, подать заявку на поиск пчеловода для размещения пасеки, выбрать пчеловода из списка тех, кто предложил свои услуги, выбрать период и земельные участки для запланированной обработки СЗР, информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками и тому подобное.

Пчеловоды в свою очередь смогут интегрировать ДАР с реестром пасечников, установить геопозиции пасеки, отправить отзыв пасечника на заявки от аграриев, подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении, выбрать тип выращиваемой культуры и земельные участки под них.

Новый электронный сервис полностью интегрируется с другими электронными системами. Например, реестрами пасек и пестицидов.

Напомним:

В Украине в 2024 году смертность пчел на контролируемой территории составляла 20-25%, это значительно выше довоенных показателей.