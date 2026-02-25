В Україні заблокували інтернет-магазин за продаж книжок держави-агресора

Держкомтелерадіо спільно з СБУ виявлено черговий інтернет-магазин – "Книжный мир", який реалізовував видавничу продукцію держави-агресора, зокрема пропонував до продажу літературу російських підсанкційних видавництв "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Книжный мир" та ін.

Про це йдеться на сайті Держкомтелерадіо.

Крім того, серед представленого асортименту виявлено книги, що спрямовані на популяризацію імперських амбіцій рф, просування міфу про "русскій мір" та ідеї винятковості російського народу, а також формування образу держави-агресора як головного світового інноватора.

Зазначається, що у ході перевірки інтернет-магазину також встановлено порушення вимог законодавства у сфері електронної комерції: власники приховали інформацію про свій правовий статус, вимога щодо оприлюднення якої передбачена Законом України "Про електронну комерцію".

Йдеться, що з метою припинення протиправної діяльності доступ до цього "анонімного" ресурсу було обмежено. Відновлення доступу можливе лише після завершення дії воєнного стану – за умови легалізації власників ресурсу та повного приведення їхньої діяльності у відповідність до українського законодавства.

Нагадаємо:

В Україні обмежили доступ до анонімних книжкових інтернет-магазинів Leader-Books, "Книгоград", "Барракуда" та "Книжкова хата", через які здійснювалося масштабне розповсюдження видавничої продукції з Росії та Республіки Білорусь, у тому числі продукції видавництв, пов'язаних з санкціонованими особами.