В Україні за рік зріс попит на комерційні автівки: у лідерах - французькі авто

У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, у грудні на українському ринку було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.

До десятки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:

Renault – 3271 авто; Citroen – 1205; MAN - 993; Ford – 844; Scania – 761; Mercedes-Benz – 625; Peugeot – 614; Volkswagen – 554; Iveco – 545; Hyundai – 474.

Нагадаємо:

За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.