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В Україні за рік зріс попит на комерційні автівки: у лідерах - французькі авто

Віктор Волокіта — 8 січня, 11:49
В Україні за рік зріс попит на комерційні автівки: у лідерах - французькі авто
Укравтопром

У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, у грудні на українському ринку було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.

До десятки найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:

  1. Renault – 3271 авто;
  2. Citroen – 1205;
  3. MAN - 993;
  4. Ford – 844;
  5. Scania – 761;
  6. Mercedes-Benz – 625;
  7. Peugeot – 614;
  8. Volkswagen – 554;
  9. Iveco – 545;
  10. Hyundai – 474.

Нагадаємо:

За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

авто автомобільний ринок

автомобільний ринок

В Україні за рік зріс попит на комерційні автівки: у лідерах - французькі авто
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