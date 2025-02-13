В Україні вже 80 компаній можуть користуватись митними спрощеннями
В Україні вже 80 компаній мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО), який надає можливість користуватися перевагами та спрощеннями при митному оформленні.
Про це повідомляє Державна митна служба.
За даними митниці, у минулому році статус АЕО отримали 56 підприємств (на кінець 2023 року їх було 21), і вже 3 підприємства отримали авторизацію у цьому році.
Зазначається, що у 2024 році частка обсягу імпорту та експорту товарів підприємствами, яким надано авторизацію АЕО, становила понад 5% від загального товарообігу у вартісному еквіваленті, в той час як за 2023 рік така частка становила 1%.
У 2024 році до Держмитслужби надійшло 80 заяв про надання авторизації АЕО. При цьому, як за результатами попереднього розгляду, так і оцінки, в 23 випадках підприємствам було відмовлено у наданні авторизації.
Серед основних причин прийняття негативних рішень:
- підприємством разом із заявою не надано анкету самооцінки;
- анкета самооцінки заповнена не в повному обсязі з урахуванням типу авторизації АЕО, щодо якої подається заява, або ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання;
- під час проведення оцінки не підтверджено інформацію, зазначену в анкеті самооцінки та дотримання умов, визначених критеріями;
- заява не підписана керівником або уповноваженою ним особою.
Нагадаємо:
У вересні 2023 року Кабмін прийняв постанову для полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення.