В Україні вже 80 компаній можуть користуватись митними спрощеннями

В Україні вже 80 компаній мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО), який надає можливість користуватися перевагами та спрощеннями при митному оформленні.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, у минулому році статус АЕО отримали 56 підприємств (на кінець 2023 року їх було 21), і вже 3 підприємства отримали авторизацію у цьому році.

Зазначається, що у 2024 році частка обсягу імпорту та експорту товарів підприємствами, яким надано авторизацію АЕО, становила понад 5% від загального товарообігу у вартісному еквіваленті, в той час як за 2023 рік така частка становила 1%.

У 2024 році до Держмитслужби надійшло 80 заяв про надання авторизації АЕО. При цьому, як за результатами попереднього розгляду, так і оцінки, в 23 випадках підприємствам було відмовлено у наданні авторизації.

Серед основних причин прийняття негативних рішень:

- підприємством разом із заявою не надано анкету самооцінки;

- анкета самооцінки заповнена не в повному обсязі з урахуванням типу авторизації АЕО, щодо якої подається заява, або ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання;

- під час проведення оцінки не підтверджено інформацію, зазначену в анкеті самооцінки та дотримання умов, визначених критеріями;

- заява не підписана керівником або уповноваженою ним особою.

Нагадаємо:

У вересні 2023 року Кабмін прийняв постанову для полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення.