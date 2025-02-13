В Украине уже 80 компаний могут пользоваться таможенными упрощениями

В Украине уже 80 компаний имеют статус авторизованного экономического оператора (АЭО), который дает возможность пользоваться преимуществами и упрощениями при таможенном оформлении.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По данным таможни, в прошлом году статус АЭО получили 56 предприятий (на конец 2023 года их было 21), и уже 3 предприятия получили авторизацию в этом году.

Отмечается, что в 2024 году доля объема импорта и экспорта товаров предприятиями, которым предоставлена авторизация АЭО, составляла более 5% от общего товарооборота в стоимостном эквиваленте, в то время как за 2023 год такая доля составляла 1%.

В 2024 году в Гостаможслужбу поступило 80 заявлений о предоставлении авторизации АЭО. При этом, как по результатам предварительного рассмотрения, так и оценки, в 23 случаях предприятиям было отказано в предоставлении авторизации.

Среди основных причин принятия негативных решений:

- предприятием вместе с заявлением не предоставлена анкета самооценки;

- анкета самооценки заполнена не в полном объеме с учетом типа авторизации АЭО, по которой подается заявление, или роли предприятия в международной цепи поставок;

- при проведении оценки не подтверждена информация, указанная в анкете самооценки и соблюдение условий, определенных критериями;

- заявление не подписано руководителем или уполномоченным им лицом.

Напомним:

В сентябре 2023 года Кабмин принял постановление для облегчения и ускорения процесса получения авторизаций на таможенные упрощения.