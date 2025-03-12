В Україні впав попит на китайські авто: популярні моделі лютого
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У лютому 2025 року українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 35% менше, у порівнянні з лютим минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Із загальної кількості нових автівок було 690 (-31%), вживаних – 210 (-46%).
Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus – 116 авто;
- Zeekr 7X – 65;
- Volkswagen ID.4 – 55;
- Zeekr 001 – 46;
- Volkswagen ID.Unyx – 45.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 – 32 авто;
- Zeekr 7X – 18;
- Volkswagen ID.4 – 14;
- Tesla Model 3 – 13;
- Honda M-NV – 10.
Нагадаємо:
У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 - на 23%.