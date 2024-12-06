В Україні впав імпорт вживаних авто: популярні моделі листопада

Український автопарк у листопаді поповнили 14 700 вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Це найменший місячний показник у 2024 році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Відносно попереднього місяця імпорт скоротився на 10%, порівнюючи з листопадом 2023 року – майже на третину.

Найбільша частка у цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто із ГБО – по 4%.

Середній вік вживаних автомобілів, які перейшли в листопаді на українські номери, становить дев'ять років.

У десятку моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 873 авто Renault Megane – 609 авто Skoda Octavia – 520 авто Volkswagen Passat – 419 авто Volkswagen Tiguan – 399 авто Nissan Leaf – 384 авто Audi Q5 – 376 авто Tesla Model 3 – 301 авто Tesla Model Y – 298 авто Nissan Rogue – 293 авто

Як йдеться в повідомленні, з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 000 вживаних легкових автомобілів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо:

В Україні у листопаді 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%.