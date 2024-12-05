В Україні суттєво зріс попит на дизельні авто: популярні моделі листопада
В Україні у листопаді 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,5% продажів нових авто. У листопаді 2023 року цей показник дорівнював 45,2%.
Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 28,9%, торік їм належало 20,5% ринку нових авто.
Частка гібридних авто збільшилась з 18,5% до 22,5%.
Електромобілі охопили 12,8%, проти 15,4% у листопаді минулого року.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
Бензинові авто – SKODA Octavia;
Дизельні – RENAULT Duster;
Гібридні – TOYOTA RAV-4;
Електро – HONDA M-NV;
Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
В Україні у листопаді 2024 року десять найпопулярніших моделей сформували 37% ринку нових легковиків.