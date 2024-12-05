В Україні суттєво зріс попит на дизельні авто: популярні моделі листопада

В Україні у листопаді 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,5% продажів нових авто. У листопаді 2023 року цей показник дорівнював 45,2%.

Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 28,9%, торік їм належало 20,5% ринку нових авто.

Частка гібридних авто збільшилась з 18,5% до 22,5%.

Електромобілі охопили 12,8%, проти 15,4% у листопаді минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – SKODA Octavia;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Електро – HONDA M-NV;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

В Україні у листопаді 2024 року десять найпопулярніших моделей сформували 37% ринку нових легковиків.