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В Украине упал импорт подержанных авто: популярные модели ноября

Виктор Волокита — 6 декабря, 12:53
В Украине упал импорт подержанных авто: популярные модели ноября
Getty Images

Украинский автопарк в ноябре пополнили 14 700 подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьший месячный показатель в 2024 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Относительно предыдущего месяца импорт сократился на 10%, сравнивая с ноябрем 2023 года - почти на треть.

<Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют дизельные - 26%, электромобили - 20%, гибриды и авто с ГБО - по 4%.

<Средний возраст подержанных автомобилей, которые перешли в ноябре на украинские номера, составляет девять лет.

В десятку моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 873 авто

  2. Renault Megane - 609 авто

  3. Skoda Octavia - 520 авто

  4. Volkswagen Passat - 419 авто

  5. Volkswagen Tiguan - 399 авто

  6. Nissan Leaf - 384 авто

  7. Audi Q5 - 376 авто

  8. Tesla Model 3 - 301 авто

  9. Tesla Model Y - 298 авто

  10. Nissan Rogue - 293 авто

Как говорится в сообщении, с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 000 подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

В Украине в ноябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями захватили свыше 64% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%.

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