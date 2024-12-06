В Украине упал импорт подержанных авто: популярные модели ноября

Украинский автопарк в ноябре пополнили 14 700 подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьший месячный показатель в 2024 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Относительно предыдущего месяца импорт сократился на 10%, сравнивая с ноябрем 2023 года - почти на треть.

<Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют дизельные - 26%, электромобили - 20%, гибриды и авто с ГБО - по 4%.

<Средний возраст подержанных автомобилей, которые перешли в ноябре на украинские номера, составляет девять лет.

В десятку моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 873 авто Renault Megane - 609 авто Skoda Octavia - 520 авто Volkswagen Passat - 419 авто Volkswagen Tiguan - 399 авто Nissan Leaf - 384 авто Audi Q5 - 376 авто Tesla Model 3 - 301 авто Tesla Model Y - 298 авто Nissan Rogue - 293 авто

Как говорится в сообщении, с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 000 подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

В Украине в ноябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями захватили свыше 64% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%.