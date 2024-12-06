В Украине упал импорт подержанных авто: популярные модели ноября
Украинский автопарк в ноябре пополнили 14 700 подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьший месячный показатель в 2024 году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Относительно предыдущего месяца импорт сократился на 10%, сравнивая с ноябрем 2023 года - почти на треть.
<Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют дизельные - 26%, электромобили - 20%, гибриды и авто с ГБО - по 4%.
<Средний возраст подержанных автомобилей, которые перешли в ноябре на украинские номера, составляет девять лет.
В десятку моделей месяца вошли:
Volkswagen Golf - 873 авто
Renault Megane - 609 авто
Skoda Octavia - 520 авто
Volkswagen Passat - 419 авто
Volkswagen Tiguan - 399 авто
Nissan Leaf - 384 авто
Audi Q5 - 376 авто
Tesla Model 3 - 301 авто
Tesla Model Y - 298 авто
Nissan Rogue - 293 авто
Как говорится в сообщении, с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 000 подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним:
В Украине в ноябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями захватили свыше 64% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%.