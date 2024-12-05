В Украине существенно вырос спрос на дизельные авто: популярные модели ноября

В Украине в ноябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых авто. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%.

Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто - 28,9%, в прошлом году им принадлежало 20,5% рынка новых авто.

Доля гибридных авто увеличилась с 18,5% до 22,5%.

Электромобили охватили 12,8%, против 15,4% в ноябре прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - SKODA Octavia;

Дизельные - RENAULT Duster;

Гибридные - TOYOTA RAV-4;

Электро - HONDA M-NV;

Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.

Напомним:

В Украине в ноябре 2024 года десять самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковушек.