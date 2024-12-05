В Украине существенно вырос спрос на дизельные авто: популярные модели ноября
В Украине в ноябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых авто. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%.
Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто - 28,9%, в прошлом году им принадлежало 20,5% рынка новых авто.
Доля гибридных авто увеличилась с 18,5% до 22,5%.
Электромобили охватили 12,8%, против 15,4% в ноябре прошлого года.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
Бензиновые авто - SKODA Octavia;
Дизельные - RENAULT Duster;
Гибридные - TOYOTA RAV-4;
Электро - HONDA M-NV;
Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.
Напомним:
В Украине в ноябре 2024 года десять самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковушек.