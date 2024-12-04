В Украине существенно вырос спрос на антидепрессанты и витамины

Спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 46% по сравнению с 2023 годом, на витамины - на 45,5%.

Об этом сообщили аналитики сервиса Liki24.com, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно их данным, средства для психического здоровья и витамины "стали лидерами роста, традиционно уступив лишь сезонным препаратам от гриппа (50%), боли в горле (48%) и насморка (46%)".

В то же время антидепрессанты вошли в первую десятку самых популярных групп лекарств по объему заказов с 24 февраля 2022 года, вместе с обезболивающими, лекарствами от повышенного давления, от боли в суставах и мышцах, а также седативными препаратами.

<Отмечается, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом стали больше покупать лекарств против насморка (+46%), против боли в горле (+48%), против гриппа (+50%), антидепрессантов (+46%), анальгетиков или обезболивающих (+40%), препаратов от повышенного давления (+11%).

<В то же время спрос на снотворные препараты остался практически на уровне 2023 года.