В Україні споживання металопрокату зросло у понад 2 рази

У січні ємність внутрішнього ринку становила 297,1 тис. тонн металопрокату, натомість аналогічний показник минулого року був на рівні 137,8 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба "Укрметалургпром".

У січні Україна імпортувала 103,0 тис. тонн металопрокату (34,67% від загального споживання), рік тому імпорт становив 85,1 тис. тонн (67,76%).

"Таким чином, в січні 2025 року спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку відносно січня 2024 року на 115,61%, з одночасним скороченням частки імпортної складової на 27,09%", – зазначили в "Укрметалургпром".

Водночас цьогоріч у січні українськими металургійними підприємствами вироблено 480,2 тис. тонн металопрокату (107,2% відносно аналогічного періоду 2024 року). З них, за інформацією Державної митної служби, експортовано 286,1 тис. тонн, або 59,6%. В січні 2024 року частка експорту становила 88,4% (400,3 тис. тонн при загальному виробництві металопрокату 453 тис. тонн).

Нагадаємо:

У січні 2025 року українські металургійні підприємства наростили випуск сталі та чавуну.

Добове виробництво сталі сягнуло 19 700 т, тоді як у грудні цей показник становив 17 600 т. Це найкращий результат із червня 2024 року, коли виплавка досягла 24 500 т.