В Украине потребление металлопроката выросло более чем в 2 раза

В январе емкость внутреннего рынка составила 297,1 тыс. тонн металлопроката, тогда как аналогичный показатель прошлого года был на уровне 137,8 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрметаллургпром".

В январе Украина импортировала 103,0 тыс. тонн металлопроката (34,67% от общего потребления), год назад импорт составлял 85,1 тыс. тонн (67,76%).

"Таким образом, в январе 2025 года наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка относительно января 2024 года на 115,61%, с одновременным сокращением доли импортной составляющей на 27,09%", - отметили в "Укрметаллургпром".

В то же время в этом году в январе украинскими металлургическими предприятиями произведено 480,2 тыс. тонн металлопроката (107,2% относительно аналогичного периода 2024 года). Из них, по информации Государственной таможенной службы, экспортировано 286,1 тыс. тонн, или 59,6%. В январе 2024 года доля экспорта составляла 88,4% (400,3 тыс. тонн при общем производстве металлопроката 453 тыс. тонн).

Напомним:

В январе 2025 года украинские металлургические предприятия нарастили выпуск стали и чугуна.

Суточное производство стали достигло 19 700 т, тогда как в декабре этот показатель составлял 17 600 т. Это лучший результат с июня 2024 года, когда выплавка достигла 24 500 т.