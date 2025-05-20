В Україні скоротять черги на перетин кордону для пасажирських автобусів: що передбачено

Міністерство розвитку громад і територій України розробило правила черговості прибуття транспорту до міжнародних автомобільних пунктів пропуску (МАПП), що, як очікується, допоможе скоротити черги та часу очікуваннями в них.

Про це свідчить проєкт відповідного наказу міністерства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі не існує документа, який би регулював процедуру проходження автобусами міжнародних автомобільних пунктів пропуску з використанням "єЧерги". Норми, що містяться в проєкті правил, є нововведеннями.

Наказ покликаний врегулювати проходження пунктів пропуску та знизити навантаження на них, враховуючи їх пропускну здатність", – пояснила директорка громадської спілки "МАПА", що об'єднує всіх учасників ринку пасажирських автобусних перевезень в Україні, Альона Векліч.

Правилами, зокрема, передбачається унормування використання електронної системи пасажирськими перевізниками залежно від типу міжнародного маршруту, країни походження.

"Документ покликаний покращити ситуацію проходження кордону, передусім для перевізників, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів автобусами", – сказала Векліч.

Правилами також передбачено вимоги до зон очікування та порядок взаємодії з електронною системою, порядок бронювання місця в черзі та його анулювання, а також порядок доступу працівників Держприкордонслужби, технічних адміністраторів до "єЧерги".

На думку Векліч, запровадження правил для черговості прибуття автобусів спонукатиме перевізників відповідальніше ставитися до бронювання часових слотів на перетин кордону в "єЧерзі".

"Правилами передбачено, що право бронювання місця в "єЧерзі" втрачається перевізником з наступного місяця у випадку невиконання ним протягом поточного місяця умов здійснення регулярних міжнародних перевезень. Відомі випадки, коли перевізники бронюють місця в черзі, а потім не здійснюють рейси і не звільняють слоти", - вказує Векліч.

Виконання розроблених Мінрозвитку правил, на її думку, дозволить зменшити ймовірність виникнення черг на МАПП.

Зазначається, що через збройну агресію проти України і обмеження руху у повітряному та водному просторі значно збільшилася кількість автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України.

"Це призвело до створення великих черг транспортних засобів (в окремі проміжки часу – довжиною до 10-12 км) на під’їзних шляхах до МАПП", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо:

Впродовж квітня українські перевізники придбали 420 нових та вживаних автобусів. Це на 18,9% менше у порівнянні з березнем та на 40,3% менше відносно квітня торік.